Nasce a Catania l’Associazione degli Ingegneri Catanesi

È stata presentata presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Catania la nuova Associazione degli Ingegneri Catanesi, realtà che si propone di operare nei campi della formazione, della divulgazione scientifica, della tutela ambientale e della valorizzazione del territorio, oltre che della professione ingegneristica.

L’iniziativa, maturata nel tempo, si colloca in un contesto caratterizzato da crescenti esigenze tecniche e normative. «La nostra responsabilità va oltre l’aspetto tecnico: è anche sociale – afferma il presidente Francesco Greco – Siamo chiamati a contribuire allo sviluppo sostenibile, alla sicurezza dei luoghi di lavoro e delle infrastrutture, all’efficienza energetica e all’innovazione». Greco ha evidenziato inoltre la necessità di una collaborazione strutturata tra soggetti associativi: «La sinergia tra associazioni è ormai indispensabile. Dobbiamo essere interlocutori qualificati per le pubbliche amministrazioni».

Il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Catania, Mauro Scaccianoce, ha sottolineato il ruolo delle associazioni come strumenti di raccordo con le istituzioni: «Non devono limitarsi all’organizzazione di eventi, ma contribuire a individuare criticità e condividerle con l’Ordine, favorendo il confronto istituzionale».

Tra le attività previste figurano iniziative dedicate alle nuove sfide dell’ingegneria, affiancate da studi, ricerche, pubblicazioni ed eventi culturali. «Vogliamo rappresentare concretamente la categoria e promuovere condizioni di lavoro più sostenibili», ha dichiarato la vicepresidente Rossana Assenza.

All’iniziativa hanno aderito diverse realtà territoriali, tra cui Ingegneri del Calatino, Ingegneri e Architetti Acesi, Ingegneri Oasi del Simeto e Ingegneri Ionico-Etnei. Gli interventi sono stati coordinati dal consigliere Fabio Filippino. Nel direttivo figurano, oltre al presidente Greco e alla vicepresidente Assenza, il segretario Attilio Pirruccio e il tesoriere Gianmarco Musumeci.

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