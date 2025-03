Cassa integrazione, Antoci critica STMicroelectronics al Parlamento

Durante una seduta plenaria del Parlamento Europeo, l’eurodeputato Giuseppe Antoci ha sollevato la questione della STMicroelectronics di Catania, criticando la decisione dell’azienda di ricorrere alla cassa integrazione per 2.500 dipendenti su un organico complessivo di 5.400 unità. La misura arriva nonostante i due miliardi di euro di aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione Europea per la realizzazione di un nuovo impianto.

Antoci ha definito la scelta della società “uno scandalo inaccettabile” che mette in difficoltà migliaia di lavoratori e le loro famiglie, oltre a compromettere il ruolo dell’industria dei semiconduttori nel contesto europeo. Ha inoltre sottolineato che tale decisione è in contrasto con gli obiettivi della strategia comunitaria per la leadership tecnologica.

Secondo Antoci, è indispensabile che l’Unione Europea, il Governo italiano e la Regione Siciliana impongano che i fondi pubblici destinati al settore industriale siano utilizzati per investimenti concreti e non si traducano in misure di precarietà. Ha poi evidenziato l’importanza dell’Etna Valley, polo tecnologico strategico, affermando che “deve essere il motore del futuro tecnologico europeo, non il simbolo di un’occasione perduta”.

L’intervento di Antoci si inserisce in un più ampio dibattito sulla sostenibilità e l’efficacia delle politiche di finanziamento pubblico nel settore industriale, soprattutto in un momento in cui l’Europa punta a consolidare la propria indipendenza tecnologica. L’andamento della vicenda sarà determinante per il futuro della produzione di semiconduttori in Sicilia e per la tenuta occupazionale del territorio.

