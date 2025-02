Nuovo ospedale di Siracusa, riunione a Palazzo d’Orléans

A Palazzo d’Orléans si è tenuta una riunione dedicata al nuovo ospedale di Siracusa, presieduta dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto.

«Si tratta di un’infrastruttura sanitaria di grande rilievo, con un investimento di circa 400 milioni di euro, su cui ho assunto un impegno diretto», ha dichiarato Schifani. Il governatore ha voluto chiarire la posizione della Regione, ribadendo la puntualità nell’adempimento dei propri obblighi e sollecitando una presa di responsabilità collettiva. Durante l’incontro, è stato verificato che l’assessorato regionale alla Salute ha risposto tempestivamente a tutte le richieste di chiarimento provenienti dal Ministero della Salute. In particolare, è stata confermata la classificazione dell’ospedale come Dea di II livello all’interno della nuova rete ospedaliera regionale, con una dotazione di 438 posti letto, di cui 26 destinati alla terapia intensiva.

Il Ministero ha comunicato che il 24 febbraio il Nucleo di valutazione degli investimenti analizzerà il progetto, tenendo conto degli ultimi chiarimenti forniti dalla Regione. «Da questo momento – ha sottolineato Schifani – chiedo che si proceda con la necessaria sinergia. Rimango vigile affinché si possa giungere quanto prima alla gara e all’inizio dei lavori».

Alla riunione erano presenti l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, il dirigente generale della Pianificazione strategica, Salvatore Iacolino, il capo di gabinetto della Presidenza della Regione, Salvatore Sammartano, il direttore generale dell’Asp di Siracusa, Alessandro Caltagirone, il commissario straordinario per la progettazione e realizzazione del nuovo ospedale, Guido Monteforte, e il rup, Santo Pettignano.

In attesa del via libera ministeriale, il presidente Schifani ha convocato una nuova riunione per giovedì 20 febbraio, al fine di definire i prossimi passaggi per la realizzazione dell’opera.

