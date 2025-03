Sciopero, Caronte & Tourist assicura collegamenti minimi con le isole

Nei giorni 18, 19 e 20 marzo 2025 è previsto uno sciopero di 48 ore nel settore del trasporto marittimo, proclamato dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. L’astensione dal lavoro inizierà alle ore 5:00 del 18 marzo e si concluderà alle 4:59 del 20 marzo. Caronte & Tourist Isole Minori ha predisposto un piano per garantire i servizi minimi, definendo le imbarcazioni operative e il personale necessario per mantenere attivi alcuni collegamenti tra la Sicilia e le isole minori.

Secondo quanto comunicato dalla compagnia, martedì 18 marzo saranno operative tre navi per le Eolie, due per le Egadi, una per Ustica, una per Pantelleria e una per le Pelagie. Nella giornata successiva, mercoledì 19 marzo, il servizio sarà garantito con due navi per le Eolie, due per le Egadi, una per Pantelleria e una per le Pelagie.

A partire dalle ore 5:00 di giovedì 20 marzo, il traffico marittimo riprenderà regolarmente su tutte le tratte. Per aggiornamenti in tempo reale, gli utenti potranno consultare il sito ufficiale del Gruppo Caronte & Tourist, mentre ulteriori comunicazioni saranno fornite direttamente a bordo delle navi in servizio.

© Riproduzione riservata.

