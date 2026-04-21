Messina, al Verona Trento parte il progetto GenerArti 2

All’I.I.S. Verona Trento-Majorana di Messina è stato avviato “GenerArti 2”, progetto inserito nel programma “Arte. Di ogni Genere”, promosso dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Sicilia e rivolto agli istituti di ogni ordine e grado. L’iniziativa mira a promuovere, attraverso linguaggi artistici e multimediali, i valori della legalità, del rispetto e dell’uguaglianza di genere, con attenzione al contrasto della violenza sulle donne.

L’istituto, diretto dal dirigente scolastico Luigi Genovese, prosegue il percorso educativo sull’affettività già avviato negli anni precedenti sotto la guida della dirigente Simonetta Di Prima. Il progetto mantiene un’impostazione orientata all’innovazione, integrando attività formative e laboratoriali con esperienze espressive e creative.

Tra gli obiettivi principali figurano il rafforzamento della consapevolezza emotiva e corporea e la decostruzione di stereotipi e pregiudizi. Le attività si sviluppano su due livelli: individuale, con percorsi di crescita personale, e relazionale, attraverso il miglioramento delle dinamiche tra studenti e con gli adulti.

Le iniziative coinvolgono gli studenti delle classi terze dei sei indirizzi dell’istituto, seguiti da una psicologa e un’arteterapeuta. Le classi quarte e quinte dell’indirizzo Grafica e Comunicazione partecipano inoltre a laboratori finalizzati alla realizzazione di un prodotto audiovisivo, un vid-cast o micrometraggio, in collaborazione con un videomaker professionista.

Previsti anche incontri dedicati alle famiglie. Il progetto si concluderà a fine giugno 2026 con la presentazione pubblica del lavoro finale. Coordinano le attività la referente Antonella Donato e le docenti tutor, con il contributo di esperti esterni e associazioni del territorio.

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