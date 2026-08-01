Bimbo di tre anni trovato solo in strada, madre denunciata

Momenti di apprensione a Santa Maria di Licodia, nel Catanese, dove un bambino di tre anni è stato trovato mentre si aggirava senza alcun adulto al seguito lungo una strada del centro abitato. L’intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Paternò ha consentito di mettere rapidamente il minore in condizioni di sicurezza.

Dopo aver preso in carico il piccolo, i militari hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto e individuare i familiari. Le ricerche si sono concluse con il rintraccio della madre del bambino, alla quale il figlio è stato successivamente riaffidato al termine delle verifiche svolte dai Carabinieri.

L’episodio è stato quindi segnalato all’autorità competente. Al termine delle attività investigative, la donna è stata denunciata con l’accusa di abbandono di minore.

L’intervento dell’Arma si è svolto nell’arco di breve tempo, consentendo di evitare conseguenze per il bambino, che è stato assistito dai militari fino al ricongiungimento con la madre. La vicenda si è verificata nel centro di Santa Maria di Licodia, comune della provincia di Catania, dove la presenza del piccolo da solo in strada ha richiesto l’immediata attivazione delle procedure di sicurezza previste in situazioni analoghe.

Le verifiche eseguite dai Carabinieri hanno permesso di ricostruire l’accaduto e di concludere l’intervento con il riaffidamento del minore alla madre, mentre nei confronti della donna è stato adottato il provvedimento di denuncia per l’ipotesi di abbandono di minorenne.

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