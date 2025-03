Palermo, inaugurato nuovo spazio per emergenze all’ospedale Villa Sofia

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha inaugurato questa mattina i nuovi locali dell’unità di Osservazione breve intensiva (Obi) presso il pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. L’intervento si inserisce nell’ambito di un più ampio programma di potenziamento delle infrastrutture sanitarie volto a migliorare l’efficienza e l’accoglienza delle strutture ospedaliere dell’Isola.

«L’inaugurazione di oggi rappresenta un chiaro segnale dei progressi compiuti in questa legislatura per garantire un’assistenza sanitaria adeguata ai cittadini – ha affermato Schifani –. Rispetto alla situazione che ho trovato mesi fa, ho constatato una forte accelerazione nei lavori, consentendo finalmente il completamento di questa unità».

Schifani ha sottolineato l’impegno del governo regionale nel portare avanti le opere previste dal Pnrr, nel ridurre i tempi delle liste d’attesa e nel migliorare l’efficienza del sistema sanitario. «È essenziale che i pazienti e i loro familiari trovino nelle strutture non solo competenza, ma anche decoro e umanità. Il nostro obiettivo principale è mettere la persona al centro del sistema sanitario» ha aggiunto.

All’evento erano presenti anche l’assessore alla Salute, Daniela Faraoni, e il commissario straordinario dell’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello, Alessandro Mazzara.

«Questa opera è fondamentale non solo per Palermo, ma per tutta la regione – ha dichiarato Faraoni –. L’assessorato riconosce il lavoro svolto dal commissario Mazzara, dai suoi collaboratori e dalle maestranze, che hanno risposto con tempestività alle esigenze della popolazione. Potenziare le aree di emergenza-urgenza è una priorità per garantire un servizio sanitario sempre più efficiente. Continuerò a monitorare personalmente il funzionamento della struttura, intervenendo per eliminare eventuali criticità».

L’inaugurazione dell’Obi rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della rete ospedaliera siciliana, con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza e l’efficacia delle cure nei presidi di emergenza.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁