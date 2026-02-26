Superbonus edilizi, frode da 1,8 milioni a Patti, cinque denunce

Operazione della Guardia di Finanza nel Messinese su presunte irregolarità connesse ai bonus edilizi. I militari del Comando provinciale hanno concluso un’indagine su un gruppo attivo nel territorio di Patti, ritenuto responsabile dell’indebita maturazione di crediti d’imposta per circa 1,8 milioni di euro nell’ambito del “Superbonus 110%”, del “Sismabonus” e dell’“Ecobonus”.

L’attività investigativa, condotta dalla Tenenza di Patti e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, ha portato alla denuncia di cinque persone fisiche e di una società di capitali per indebita percezione di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio. Secondo quanto ricostruito, i crediti sarebbero stati generati in relazione a interventi di riqualificazione su un complesso condominiale del Comune di Patti, formalmente finalizzati al miglioramento sismico ed energetico, ma in realtà mai eseguiti o realizzati solo in parte.

Determinante, secondo gli inquirenti, il ruolo di professionisti coinvolti – due ingegneri, un architetto e un dottore commercialista – che avrebbero attestato falsamente la regolarità dei lavori. I crediti così maturati sarebbero stati ceduti attraverso i meccanismi dello sconto in fattura e della cessione del credito, per poi essere in parte monetizzati mediante successive operazioni con istituti di credito e terzi.

Le indagini si sono avvalse di verifiche documentali e contabili, sopralluoghi tecnici, analisi dei flussi finanziari e controlli fiscali. Gli accertamenti avrebbero evidenziato l’utilizzo di documentazione tecnica e fiscale non veritiera, asseverazioni irregolari e dichiarazioni mendaci sugli stati di avanzamento lavori. Su richiesta della Procura, il GIP del Tribunale di Patti ha disposto il sequestro preventivo, diretto e per equivalente, per complessivi 1.854.002,19 euro. La misura ha riguardato disponibilità liquide per 1.132.348,96 euro e beni immobili situati in Sicilia per 721.653,23 euro.

