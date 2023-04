Centuripe: 71enne perde la vita avvolto dalle fiamme

Una tragica notizia arriva da Centuripe, nell’Ennese: un ingegnere di 71 anni, Giuseppe Bonanno, ha perso la vita in un incendio che si è sviluppato nella sua campagna di contrada Piano Daino. L’uomo aveva acceso il fuoco per ripulire il terreno dalle sterpaglie, ma in breve tempo le fiamme hanno preso il sopravvento, uccidendolo.

L’incendio ora minaccia anche i terreni limitrofi, mettendo a rischio case rurali e allevamenti di bovini. Le autorità locali stanno lavorando per circoscrivere l’area e limitare i danni.

Sul posto sono intervenuti un elicottero e un aereo del Corpo Forestale, oltre ai Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

