Messina Street Food Fest, piazza Cairoli diventa il villaggio del gusto

Ha preso il via a Messina l’ottava edizione del Messina Street Food Fest, la manifestazione dedicata alla gastronomia di strada, alla musica e all’intrattenimento. L’evento, organizzato da Eventivamente in collaborazione con il Comune, anima piazza Cairoli fino a domenica 18 ottobre, con cinquanta casette gastronomiche, spettacoli e degustazioni.

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato, tra gli altri, l’amministratore unico Alberto Palella, la rettrice Giovanna Spatari, il sindaco Federico Basile, il presidente della Camera di commercio Ivo Blandina, il questore Salvatore La Rosa e rappresentanti delle istituzioni locali.

«Otto anni fa è iniziato tutto quasi per scherzo», ha ricordato Palella, sottolineando la crescita della manifestazione e il coinvolgimento di altre regioni, tra cui l’Abruzzo. Spatari ha evidenziato il valore aggregativo e intergenerazionale dell’iniziativa, mentre Basile ha richiamato il legame tra gastronomia, tradizione e valorizzazione del territorio.

Il programma comprende cinquanta postazioni dedicate al cibo di strada, show cooking, otto birrifici artigianali e tredici nuovi operatori. Tra le novità figura la partecipazione dell’Abruzzo con cinque cantine vinicole, affiancate da tre aziende siciliane.

Prevista anche un’offerta gastronomica rivolta alle persone con specifiche esigenze alimentari, con specialità senza glutine e senza lattosio e birre gluten free, grazie alla collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia.

Gli spettacoli, presentati da Carmen Cilione, comprendono musica e dj set coordinati da Alfredo Reni. Il Food Village sarà aperto venerdì e sabato dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1, mentre domenica osserverà l’orario continuato dalle 11 alle 24.

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