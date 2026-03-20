Inceneritori in Sicilia, Marano attacca: “Non sono soluzione green”
La realizzazione di inceneritori in Sicilia continua a suscitare un acceso confronto politico. Sulla questione interviene Jose Marano, deputata regionale del Movimento 5 Stelle e vicepresidente della commissione Ambiente, Territorio e Mobilità dell’Ars, che contesta l’impostazione adottata dal governo regionale.
Secondo l’esponente pentastellata, «prosegue una campagna di rappresentazione distorta della realtà», con impianti presentati come soluzioni ecologiche nonostante, a suo avviso, «la comunità scientifica escluda che possano essere considerati a impatto zero». Marano sottolinea la necessità che le scelte politiche siano accompagnate da una comunicazione corretta ai cittadini, in particolare quando si tratta di temi ambientali.
Nel suo intervento, la parlamentare evidenzia come l’utilizzo degli inceneritori si discosti dalle linee guida europee orientate verso modelli basati su economia circolare e riuso dei materiali. «Associare la tutela ambientale a questi impianti rappresenta una forzatura», afferma.
Particolare attenzione viene posta anche agli aspetti legati alla salute pubblica. «Nel caso di Catania, l’impianto dovrebbe sorgere in prossimità di aree abitate», osserva Marano, aggiungendo che «non risultano ancora definite né la localizzazione definitiva né le valutazioni ambientali e sanitarie necessarie».
Infine, la deputata esprime dubbi sull’efficacia degli inceneritori nella gestione dell’emergenza rifiuti e sul possibile impatto sulle tariffe. «Non esiste una soluzione immediata per abbattere la Tari», sostiene, ribadendo che «la riduzione dei costi passa dalla diminuzione dei rifiuti prodotti». Il Movimento 5 Stelle annuncia quindi il proseguimento dell’opposizione nelle sedi istituzionali.
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