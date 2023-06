SangiorGiocando 2023, un’esperienza sportiva imperdibile per tutte le età!

Divertimento e sport: l’evento estivo di San Giorgio di Gioiosa Marea sta per iniziare !!

Nel cuore di San Giorgio di Gioiosa Marea, sta per arrivare un evento molto atteso: la quinta edizione di “SangiorGiocando …una marcia in più“. Le date da segnare sul calendario sono il 22 e 23 luglio 2023. In queste due giornate, l’energia contagiosa dell’evento si diffonderà attraverso attività ludiche e sportive coinvolgenti.

Un aspetto importante di questa edizione sarà l’omaggio a una figura di spicco, Anna Rita Sidoti, che ha lasciato il segno nel panorama sportivo locale. La sua passione e dedizione sono fonte di ispirazione per tutti i partecipanti.

Le squadre verranno divise in base all’età, creando fasce che includono bambini dai 4 ai 5 anni, dai 6 agli 8 anni, dai 9 agli 11 anni, dai 12 ai 14 anni e infine dai 15 ai 17 anni. Ogni squadra potrà avere fino a un massimo di 6 componenti, con l’importante requisito di avere almeno 2 ragazze all’interno del gruppo.

Come tradizione, i bambini iscritti riceveranno la maglietta ufficiale dell’evento, che per questa edizione porta la scritta “Una marcia in più…” e l’anno 2023. Un prezioso regalo che accompagnerà i partecipanti nelle loro avventure sportive.

Per iscrivere la tua squadra, non perdere tempo! Invia il modulo di iscrizione a Teresa tramite WhatsApp al numero 3483311726. Ricorda che l’ultima data per le iscrizioni è lunedì 3 luglio 2023. Sarà un’occasione da non perdere, quindi non esitate a partecipare numerosi!

