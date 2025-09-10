Sequestri di Marijuana a Partinico, sei persone indagate

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza del Gip del Tribunale di Palermo, su richiesta della Procura della Repubblica, disponendo gli arresti domiciliari per quattro persone e l’obbligo di dimora per altre due, tutte indiziate per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti.

L’operazione, denominata “Purple”, è il risultato di un’indagine svolta dal Commissariato di P.S. di Partinico tra dicembre 2023 e giugno 2024. L’attività investigativa ha impiegato intercettazioni telefoniche e telematiche, oltre a metodi tradizionali di osservazione e pedinamento, portando all’individuazione di un’organizzazione operante nei comuni di Partinico, Cinisi e Trappeto.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli indagati avrebbero mascherato un’attività di coltivazione di canapa light per produrre canapa indiana con elevato contenuto di principio attivo Delta-9 THC, superando di gran lunga il limite legale dello 0,2%. Le piante illegali venivano nascoste tra filari regolari della varietà legale “Purple”.

“Ciascun soggetto svolgeva ruoli ben definiti e intercambiabili, sfruttando competenze agricole, terreni di proprietà e macchinari specifici”, si legge nel resoconto della Polizia. L’indagine ha rivelato un’attività continua e strutturata, finalizzata alla coltivazione, essiccazione, confezionamento e commercializzazione della sostanza.

Nel periodo oggetto di indagine, sono state sequestrate centinaia di chilogrammi di marijuana, con un valore commerciale superiore al mezzo milione di euro. Il territorio di Partinico, secondo gli investigatori, sarebbe risultato particolarmente favorevole alla coltivazione della cannabis per caratteristiche climatiche e ambientali.

👁 Articolo letto 67 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.