Sanità, M5S: “Rivedere tariffe e budget per le strutture accreditate”

Il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana, Antonio De Luca, ha partecipato a Palermo al sit-in organizzato dai lavoratori del settore della sanità convenzionata. L’esponente pentastellato ha richiamato l’attenzione sulla condizione delle strutture private accreditate, considerate un presidio essenziale per l’assistenza territoriale in Sicilia. De Luca ha sostenuto che tali realtà rappresentano un punto di riferimento rimasto stabile negli anni in seguito alla riduzione progressiva dei servizi pubblici, attribuita ai governi regionali e nazionali di centrodestra.

Secondo il capogruppo, le politiche attuali mirerebbero a favorire l’ingresso di grandi gruppi privati, italiani e stranieri, nel sistema sanitario isolano, con il rischio di un indebolimento della rete locale e di una ricaduta sui livelli occupazionali. “Strutture convenzionate sono l’ultimo presidio per i pazienti siciliani”, ha dichiarato De Luca, esprimendo preoccupazione per una possibile “svendita ai grossi gruppi internazionali”.

Durante il suo intervento, De Luca ha chiesto un intervento immediato sulle tariffe applicate alle prestazioni in convenzione e la definizione di tempi certi per l’assegnazione dei budget annuali, ritenuti necessari per garantire una programmazione efficace degli investimenti.

“Occorre adeguare immediatamente le tariffe, senza nascondersi dietro il paravento dell’infinito piano di rientro”, ha affermato, sostenendo che l’attuale gestione rischierebbe di rendere insostenibili le attività delle strutture accreditate. Il capogruppo ha inoltre ribadito l’impegno del Movimento nel contrastare qualunque operazione che possa incidere negativamente sull’occupazione e sull’offerta sanitaria territoriale.

