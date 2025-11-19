Agricoltura, la Regione avvia le stabilizzazioni nei Consorzi

La Regione Siciliana avvia le procedure per la stabilizzazione del personale impiegato nei Consorzi di bonifica. L’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, ha reso noto l’avvio dell’iter al termine di un incontro con i commissari e i dirigenti degli enti consortili delle aree orientali e occidentali dell’Isola. Il provvedimento riguarda i lavoratori inseriti nelle graduatorie previste dalla normativa vigente.

Sammartino ha precisato che «dal primo dicembre verranno stabilizzati tutti i lavoratori aventi diritto secondo le graduatorie esistenti, come stabilito dall’articolo 9 della legge 31/2025 approvata recentemente dall’Assemblea regionale siciliana». L’assessore ha aggiunto che l’iniziativa consentirà di migliorare i servizi rivolti alle imprese agricole e offrirà una prospettiva economica più solida al personale interessato.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre affrontato il tema dell’impiego degli operai stagionali. L’assessore ha spiegato che «già dalla prossima settimana gli altri operai stagionali inizieranno a svolgere le 23 giornate lavorative aggiuntive previste dalla norma per quest’anno», sottolineando che il nuovo assetto introdotto dalla legge prevede, a partire dal 2026, un impegno annuale pari a 156 giornate.

Le misure rientrano nella riorganizzazione complessiva dei Consorzi di bonifica, con l’obiettivo di rafforzare l’operatività degli enti e garantire continuità nelle attività a supporto del comparto agricolo regionale. L’assessore ha ribadito che l’applicazione del nuovo quadro normativo rappresenta un passaggio atteso dal settore e finalizzato a rendere più stabile la gestione delle risorse umane all’interno degli enti consortili.

