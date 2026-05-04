Cade in una scarpata: morto motociclista nel Palermitano

Un motociclista impegnato in attività di enduro ha perso la vita in un’area particolarmente difficile da raggiungere nei pressi di Portella Sant’Anna, sul versante occidentale di San Martino delle Scale, in provincia di Palermo. L’uomo si trovava insieme ad altri due appassionati, ma durante l’escursione i tre si erano separati e, dalle 13, non si avevano più sue notizie.

A individuare il corpo sono stati alcuni escursionisti stranieri che hanno lanciato l’allarme. La segnalazione è giunta al Numero Unico di Emergenza 112, che ha attivato il servizio sanitario 118. La centrale operativa Palermo-Trapani ha quindi richiesto l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano.

Le squadre specializzate, giunte sul posto, hanno localizzato l’endurista alla base di una scarpata, constatando l’assenza di segni vitali. Sul luogo sono stati accompagnati anche i Carabinieri della stazione di San Martino delle Scale, oltre al personale sanitario del 118 e agli operatori del Corpo Forestale.

Il medico intervenuto non ha potuto fare altro che accertare il decesso. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato richiesto l’intervento del medico legale per gli accertamenti previsti prima della rimozione del corpo. Ottenuto il nulla osta, i tecnici del Soccorso Alpino hanno provveduto al recupero della salma, trasportandola fino alla strada carrabile, dove è stata affidata al carro funebre.

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