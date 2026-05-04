Capo d’Orlando rilancia il verde con un piano di riforestazione urbana

Il Comune di Capo d’Orlando avvia un programma di riforestazione urbana con l’obiettivo di ripristinare il patrimonio arboreo cittadino e recuperare l’identità di “Città Giardino”. L’iniziativa, promossa da Palazzo Europa, si inserisce in un contesto segnato negli ultimi anni da criticità rilevanti, tra cui la diffusione del punteruolo rosso che ha compromesso numerose palme, oltre a diversi cedimenti di alberature attribuiti a mancata manutenzione e condizioni meteorologiche avverse.

Il progetto prevede interventi mirati in più aree del territorio comunale, con la messa a dimora di nuove essenze per ricostituire il verde urbano. In particolare, è programmata la sostituzione di ulteriori palme, dopo quelle introdotte nella villa comunale circa due anni fa, selezionate per una maggiore resistenza al coleottero infestante.

Parallelamente, è previsto un primo intervento con la piantumazione di cento alberi negli spazi rimasti liberi, dove in precedenza si trovavano esemplari rimossi. L’operazione mira a colmare le lacune presenti lungo strade e aree pubbliche, restituendo continuità al tessuto verde cittadino.

«Oltre ai benefici dell’ambiente e ad abbellire il paesaggio – afferma il vice sindaco Aldo Sergio Leggio – si tratta anche di una misura di sicurezza a tutela di quanti si trovano a transitare nei paraggi degli alveoli che vuoti rappresentano una vera trappola per tutti».

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