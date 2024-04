Sequestrata discarica abusiva vicino al torrente Mela

Nel contesto di un’operazione finalizzata alla salvaguardia ambientale, le forze dell’ordine del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno effettuato il sequestro di una vasta area utilizzata come discarica abusiva lungo il corso del torrente Mela, estesa per circa 3.000 metri cubi. L’intervento, condotto in collaborazione con i rappresentanti dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.), ha rivelato considerevoli accumuli di materiale proveniente da demolizioni e lavorazioni stradali, principalmente granulato di conglomerato bituminoso, comunemente noto come “fresato di asfalto”.

Le indagini avviate dalla Guardia di Finanza di Messina sono scaturite da un sorvolo effettuato da un velivolo PH139D, appartenente alla Sezione Aerea di Manovra di Catania del Corpo, durante una missione addestrativa nell’area del torrente Mela. Utilizzando la “sensoristica di missione” a bordo, è stata individuata la presenza di mezzi pesanti impiegati nella movimentazione del terreno, sospettati di violare la normativa ambientale nel territorio di Santa Lucia del Mela.

I successivi accertamenti condotti dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Milazzo hanno confermato l’ipotesi iniziale secondo cui il sito fosse utilizzato per lo stoccaggio illecito di rifiuti, contravvenendo alle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006, noto come Decreto Ronchi. Di conseguenza, i finanzieri hanno deferito il titolare della società proprietaria del terreno all’Autorità Giudiziaria di Barcellona Pozzo di Gotto per gravi violazioni delle norme ambientali e hanno proceduto al sequestro dell’area inquinata per prevenire ulteriori danni all’ambiente circostante, particolarmente vicino a una vasta porzione del letto del fiume Mela.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo