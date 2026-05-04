Cade in un bacino artificiale, muore 65enne a Calascibetta

Un uomo di 65 anni è stato trovato privo di vita all’interno di un bacino artificiale destinato ad uso agricolo, situato in contrada Gaito, nel territorio di Calascibetta, in provincia di Enna. Il recupero del corpo è stato effettuato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco, intervenuti a seguito della segnalazione relativa alla caduta di una persona nello specchio d’acqua.

Le operazioni di ricerca sono state avviate immediatamente dopo l’allarme e hanno coinvolto diverse unità del dispositivo di soccorso. Sul luogo sono confluite squadre del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna, supportate dal nucleo elicotteri proveniente da Catania e dagli specialisti sommozzatori del Corpo nazionale.

L’intervento si è concluso con il rinvenimento del corpo dell’uomo, successivamente recuperato dall’acqua. Presenti anche i sanitari del servizio di emergenza 118, che hanno constatato il decesso, e i Carabinieri, incaricati di svolgere gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio.

Le attività investigative sono in corso e mirano a chiarire le circostanze che hanno portato alla caduta dell’uomo nel laghetto artificiale. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’accaduto.

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