Capo d’Orlando celebra il 1° Memorial Collica-Ingrillì-Reale 2024

Capo d’Orlando si prepara ad ospitare il 1° Memorial Collica-Ingrillì-Reale, una manifestazione sportiva che si terrà il 19 e 20 dicembre 2024. Questo evento, dedicato alla memoria di tre figure locali di spicco, rappresenta un’opportunità per celebrare il valore dello sport e dell’amicizia attraverso un quadrangolare di calcio.

Le competizioni avranno luogo il primo giorno presso il Ciccino Micale Stadium, mentre il 20 dicembre si svolgeranno al Palatenda in Piazza Stazione. Quattro squadre locali si affronteranno sul campo, dando vita a un torneo che vuole essere non solo una competizione sportiva, ma anche un momento di aggregazione e ricordo per tutta la comunità.

“Questa iniziativa è stata resa possibile grazie all’impegno di Massimo Romagnoli, presidente dell’ASD Orlandina Calcio,” hanno dichiarato gli organizzatori, sottolineando l’importanza del suo contributo. L’evento si distingue anche per la partecipazione di Antonio Cabrini, figura iconica del calcio italiano, che sarà presente per condividere i suoi saluti e omaggiare la memoria di Collica, Ingrillì e Reale.

La manifestazione culminerà con una cerimonia di premiazione, durante la quale verranno consegnati trofei e riconoscimenti alle squadre partecipanti. Seguirà un momento conviviale, pensato per rafforzare lo spirito comunitario che ha sempre contraddistinto questi tre grandi sportivi.

I promotori invitano tutta la cittadinanza a partecipare numerosa per rendere omaggio a Collica, Ingrillì e Reale, celebrando i valori che hanno rappresentato nella loro vita.

