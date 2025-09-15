Codacons diffida Anas sui cantieri della A19 Catania-Palermo

Il Codacons ha reso noto di avere ricevuto numerose segnalazioni da parte degli automobilisti che percorrono quotidianamente l’autostrada A19 Catania-Palermo. L’associazione denuncia tempi di percorrenza eccessivi, carreggiate ristrette, deviazioni improvvise e gallerie in condizioni ritenute critiche, descrivendo l’arteria come un percorso ad alto rischio.

Secondo il Codacons, le condizioni attuali compromettono la sicurezza degli utenti. In diversi tratti manca la corsia di emergenza, le deviazioni del traffico avvengono in modo disordinato e le possibilità di tutela in caso di incidente risultano fortemente limitate. «Una situazione che lede il diritto alla mobilità sancito dalla Costituzione ed espone lavoratori e cittadini a pericoli quotidiani», evidenzia l’associazione.

A fronte di tali criticità, il Codacons ha annunciato l’invio di una diffida formale ad Anas, con la richiesta di garantire in tempi brevi condizioni di percorrenza adeguate e di fissare un calendario preciso per il completamento dei cantieri. In mancanza di risposte, l’organizzazione non esclude di adire le vie legali per tutelare gli automobilisti.

«Non è più tollerabile che un’infrastruttura strategica come la A19 diventi fonte di disagio permanente», dichiara il Codacons, che riconosce la necessità della manutenzione, ma contesta la trasformazione dell’autostrada in un cantiere perenne. L’associazione chiede ad Anas di predisporre un cronoprogramma chiaro e vincolante, affinché gli utenti possano contare su una rete viaria moderna e sicura, in linea con gli standard nazionali.

