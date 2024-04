Autonomia Differenziata: il rischio per la Sicilia

Il dibattito sull’autonomia differenziata ha assunto una rilevanza cruciale in Sicilia, come evidenziato dall’intensa discussione promossa dall’ex presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, e dal coordinatore regionale per la Sicilia, Nuccio Di Paola. Secondo loro, questa riforma presenta rischi significativi per la regione, soprattutto per i settori chiave come l’istruzione e la sanità.

Durante il mini tour condotto in diverse città siciliane, Fico e Di Paola hanno sottolineato la mancanza di consapevolezza tra i cittadini riguardo alle implicazioni dell’autonomia differenziata. Il pericolo di una frammentazione del servizio sanitario nazionale e l’accentuazione delle disuguaglianze sociali e territoriali sono stati evidenziati come conseguenze potenzialmente disastrose.

Il tour ha incluso tappe ad Aci Castello, Scoglitti, Gela, Caltanissetta, Palermo e Paceco, culminando in un convegno all’Ars di Palermo, organizzato dalla commissione biblioteca di Palazzo dei Normanni.

Qui, esperti provenienti da diverse discipline hanno approfondito gli aspetti critici del ddl in discussione a Roma, invitando a una maggiore sensibilizzazione sull’argomento.

Fico ha sottolineato l’importanza di contrastare l’autonomia differenziata come priorità assoluta per evitare una divisione ancora più profonda del Paese. Ha criticato il provvedimento come un tentativo di soddisfare esigenze elettorali, anziché affrontare efficacemente le disuguaglianze esistenti.

Di Paola ha invece criticato l’atteggiamento del governo locale, accusando di mancanza di coerenza nel voto sul ddl Calderoli durante la conferenza Stato Regioni. Le sue parole riflettono la frustrazione per ciò che percepisce come un tradimento degli interessi siciliani.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo