Organi Collegiali dell’Ateneo: elezioni per il biennio 2023-2025

Le elezioni telematiche per i Rappresentanti degli studenti dell’Ateneo si sono concluse con una partecipazione preliminare del 11,09%. Installate nuove postazioni di voto telematico per soddisfare le richieste degli studenti.

Si sono concluse le elezioni telematiche per i Rappresentanti degli studenti negli Organi Collegiali dell’Ateneo per il biennio 2023-2025, i cui risultati verranno annunciati venerdì 23 giugno alle ore 14. Durante la giornata odierna, sono state installate al Policlinico da 8 a 13 postazioni per il voto telematico. Domani mattina, altre 3 postazioni si aggiungeranno a quelle già presenti presso la Sede Centrale.

Il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, ringrazia il CIAM e tutte le strutture dell’Ateneo coinvolte per aver implementato rapidamente le nuove postazioni, rispondendo alle richieste dei rappresentanti degli studenti.

Al termine della prima giornata di votazioni, sono stati registrati i seguenti dati preliminari: 2605 votanti, con una percentuale di affluenza pari all’11,09%.

La votazione coinvolge diverse posizioni di rappresentanza studentesca, tra cui il Senato Accademico, il Consiglio di amministrazione dell’Università, il Comitato Sovrintendente alle Attività Sportive Universitarie (C.S.A.S.U.), i Dottorandi e Assegnisti di Ricerca, gli Specializzandi, i Consigli di Dipartimento, i Corsi di Laurea e il Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. di Messina.

