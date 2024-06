La Regione Siciliana impegna 18 milioni per l’assistenza ai disabili

L’Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha destinato una somma di quasi 18 milioni di euro per i disabili gravissimi, relativa al mese di maggio 2024. Precisamente, 17.809.663 euro sono stati impegnati a favore del beneficio economico per queste persone, attingendo dal Fondo regionale per la disabilità.

L’assessore Nuccia Albano ha sottolineato l’importanza della regolarità nell’erogazione dei contributi, affermando: “Attraverso la puntuale erogazione mensile dei contributi, garantiamo a queste persone e ai loro nuclei familiari la continuità degli interventi e dell’assistenza. Le famiglie possono così più serenamente affrontare la situazione estremamente problematica che vivono giornalmente”. Le parole di Albano evidenziano l’impegno della Regione nel fornire supporto continuo ai soggetti più vulnerabili.

Le risorse verranno distribuite a tutte le Aziende Sanitarie Provinciali (Asp) dell’Isola, seguendo la comunicazione riguardante il numero delle persone affette da disabilità gravissima. I dati aggiornati al mese di maggio mostrano che i soggetti censiti superano le 14mila unità.

Questi fondi rappresentano un elemento cruciale per garantire che le necessità di assistenza e supporto per i disabili gravissimi siano costantemente soddisfatte. La continuità degli interventi è essenziale per migliorare la qualità della vita di queste persone e delle loro famiglie, che quotidianamente affrontano sfide significative.

La politica di erogazione mensile dei fondi da parte della Regione mira a garantire la massima efficienza e tempestività nell’assistenza ai disabili gravissimi, confermando l’impegno delle istituzioni nel rispondere alle esigenze dei cittadini più fragili.

