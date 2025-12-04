A Messina siglata la convenzione per il progetto “ASP in Comune”

L’Azienda sanitaria provinciale di Messina e il Comune hanno formalizzato oggi, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Geraci, l’intesa che introduce il progetto “ASP in Comune”. L’iniziativa prevede l’attivazione di sportelli di prossimità all’interno degli uffici comunali, con l’obiettivo di facilitare l’accesso dei cittadini ai principali servizi sanitari e ridurre tempi e complessità nella gestione delle pratiche. L’accordo definisce procedure, responsabilità e strumenti condivisi, con particolare attenzione alla semplificazione amministrativa e alla sicurezza dei dati.

All’incontro hanno partecipato il direttore generale dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì, il direttore amministrativo Giancarlo Niutta, il direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, il direttore del distretto sanitario di Messina Enzo Picciolo, promotore dell’iniziativa, e il sindaco di Messina Federico Basile. Gli sportelli offriranno informazioni e assistenza per l’anagrafe assistiti, le esenzioni per patologia e per reddito, le autorizzazioni relative ad ausili, presidi e protesi, le attestazioni sanitarie, la riemissione della tessera sanitaria e la presentazione di istanze con supporto alla compilazione.

La Direzione Strategica dell’Asp ha sottolineato che “con ‘ASP in Comune’ portiamo i servizi sanitari più vicino alle persone”. Nel corso dell’incontro è stato ribadito che l’iniziativa mira a garantire maggiore equità nell’accesso alle prestazioni, sostenendo in particolare i cittadini con minore familiarità con gli strumenti digitali.

“L’obiettivo è ridurre code e tempi di lavorazione, con sportelli in grado di gestire immediatamente le pratiche quando possibile”, ha evidenziato la Direzione, richiamando l’importanza dell’interoperabilità tra i sistemi e del rafforzamento della rete territoriale.

👁 Articolo letto 151 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.