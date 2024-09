Moda a Messina, International Fashion Week al Monte di Pietà

Domenica 8 settembre, il Monte di Pietà di Messina ospiterà l’International Fashion Week, un evento di moda patrocinato dal Comune di Messina e previsto per le ore 19. L’iniziativa, che trasformerà la città in un centro nevralgico della moda, è organizzata dalla Camera Nazionale Giovani Fashion Designer (CNGFD).

La manifestazione vedrà la partecipazione di rinomati stilisti e nuovi talenti del settore. Tra i nomi di spicco figurano le stiliste polacche Patrycja Plesiak e Anna Cichosz, insieme a Roberto Guarducci, Marina Corazziari, Martin Alvarez e Davorin Cordone, premiati con i Golden Muse Award 2024. L’evento sarà inaugurato alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessore agli Spettacoli e Grandi Eventi, Massimo Finocchiaro.

Il sindaco Basile ha sottolineato l’importanza dell’International Fashion Week per il prestigio della città, evidenziando come l’evento contribuisca a integrare Messina nel panorama della moda internazionale e offra alle nuove generazioni l’opportunità di avvicinarsi a questo settore. Finocchiaro ha inoltre lodato l’impegno dell’Amministrazione comunale nel sostenere manifestazioni di tale rilevanza, contribuendo alla formazione dei giovani talenti attraverso investimenti mirati.

La presidente della CNGFD, Alessandra Giulivo, ha enfatizzato come la sfilata rappresenti un’opportunità per esplorare le nuove tendenze nella moda femminile e come il concorso per le New Generations offrirà borse di studio e altri incentivi per un totale di 14.500 euro. Piero Ricciardo, direttore regionale ENASC Sicilia, ha discusso il supporto dell’ente all’evento.

Patrycja Plesiak, conosciuta per il suo design innovativo e per aver rappresentato la Polonia all’Expo di Milano 2015, presenterà le sue collezioni sostenibili. Anna Cichosz, diplomata alla Scuola d’Arte di Fashion Design di Cracovia, esporrà la sua linea “Dream World”, ispirata alla natura e alle sue forme biologiche.

