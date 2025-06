Asp Trapani e il progetto innovativo di Montagnaterapia oncologica

La Montagnaterapia rappresenta la nuova iniziativa dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, concepita per integrare al tradizionale percorso oncologico un approccio basato sul contatto con l’ambiente montano. Il progetto è stato formalizzato tramite un protocollo d’intesa sottoscritto dal direttore generale facente funzioni Danilo Palazzolo, con la sezione di Erice del CAI (Club Alpino Italiano) e l’associazione Agro Ericino. L’obiettivo è offrire escursioni guidate e attività outdoor sui sentieri di Monte Erice, rivolte a pazienti oncologici selezionati dall’Asp e, in via sperimentale, a turisti inseriti nella formula terapeutica.

Le Unità operative di Oncologia e Psicologia, in collaborazione con il CAI Erice, definiscono congiuntamente le modalità organizzative, con particolare attenzione alle caratteristiche dei percorsi, al profilo dei volontari e degli operatori sanitari, nonché al numero di partecipanti. Il percorso prevede gruppi di tre-dieci persone impegnate in sessioni psicofisiche e psicosociali, al fine di promuovere un incremento del benessere e della qualità della vita.

Concepito in ottemperanza alle indicazioni dell’“Organizzazione Mondiale della Sanità”, il protocollo apre inoltre a possibili estensioni rivolte a soggetti con patologie psichiatriche, dipendenze o difficoltà sociali, qualificando la Montagnaterapia quale strumento inclusivo. Il progetto può avvalersi di finanziamenti pubblici e privati, ad esempio attraverso il PAL Gal Elimos, dedicato alla valorizzazione del turismo termale e del benessere, con l’intento di ampliare la ricaduta sul territorio provinciale. – Immagini esemplificative.

