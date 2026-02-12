Ars, Giambona: «Maggioranza inesistente dopo il voto segreto»

Non è stata una sorpresa, secondo Mario Giambona, quanto accaduto ieri all’Assemblea regionale siciliana. Il deputato regionale e vice capogruppo del Partito Democratico all’Ars interviene dopo la votazione segreta che ha determinato lo stop all’articolo 10 del disegno di legge sugli Enti locali, evidenziando nuove divisioni interne alla maggioranza di centrodestra.

“Quanto accaduto ieri in Aula non rappresenta affatto una sorpresa. Altro che franchi tiratori: si è semplicemente certificata, ancora una volta, l’inesistenza di una maggioranza all’Assemblea regionale siciliana”, afferma Giambona. Secondo l’esponente dem, dall’inizio della legislatura si registrano contrasti continui tra le forze di governo. “Andiamo avanti tra veti incrociati, fuochi amici e spaccature continue tra i partiti della maggioranza. Una maggioranza che, nei fatti, non ha mai governato l’Aula e che non è mai stata in grado di portare a casa una proposta davvero rilevante per la Sicilia”.

Giambona traccia un bilancio fortemente critico dell’attività politica dell’attuale assetto di governo. “Il bilancio politico è disastroso: nessuna riforma strutturale, nessuna visione. La cosiddetta riforma degli Enti locali è una norma debole, senza coraggio, certamente non all’altezza delle emergenze dei Comuni siciliani”. Richiama inoltre i temi annunciati a inizio legislatura, dai consorzi di bonifica alla dirigenza regionale, fino alla forestazione, definendoli irrisolti. “Promesse che si stanno sgretolando come un castello di sabbia”.

Infine, il deputato conclude: “Questa maggioranza ha fallito politicamente e amministrativamente. È deficitaria nel lavoro svolto e ha già incassato una sfiducia nei fatti, certificata quotidianamente dai voti in Aula. Per il bene della Sicilia, l’unica scelta responsabile è prenderne atto, dimettersi e restituire alla Regione la possibilità di rimettersi in piedi e andare avanti”.

