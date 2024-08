Ternullo conferma adesione a Forza Italia, non seguirà Miccichè

Daniela Ternullo, senatrice siciliana di Forza Italia, ha ribadito la sua ferma adesione al partito nonostante il recente passaggio di Gianfranco Miccichè all’MPA di Raffaele Lombardo. “In molti mi hanno chiesto se anche io avessi maturato la scelta fatta da Gianfranco Miccichè, di transitare in Sicilia all’MPA”, ha dichiarato Ternullo, precisando con forza la sua fedeltà a Forza Italia e alla linea nazionale tracciata da Antonio Tajani. Miccichè, figura storica di Forza Italia in Sicilia, ha scelto di aderire al Movimento per l’Autonomia, pur mantenendo la propria fedeltà al partito a livello nazionale.

Ternullo ha riconosciuto che le dinamiche regionali che hanno influenzato la decisione di Miccichè non riflettono la situazione del partito su scala nazionale. Ha espresso rammarico per le difficoltà incontrate da Miccichè in Sicilia, ricordando il suo ruolo determinante nel successo elettorale del partito sull’isola, incluso il celebre “sessantuno a zero” e i successi nelle recenti elezioni regionali. “Rispetto la sua scelta”, ha affermato la senatrice, sottolineando il profondo legame di Miccichè con il partito.

Nonostante il rispetto per la decisione di Miccichè, Ternullo ha ribadito il suo impegno verso Forza Italia, definendolo come la sua “casa” politica. Ha inoltre sottolineato la necessità di un’analisi approfondita all’interno del partito per affrontare le attuali divergenze in Sicilia, ribadendo la sua determinazione a lavorare nel rispetto dei valori fondanti di Forza Italia, sia sotto la guida di Silvio Berlusconi che ora con Antonio Tajani. Ha concluso elogiando l’approccio di Miccichè, che ha sempre sostenuto la nuova classe dirigente politica, senza mai chiedere nulla in cambio.

