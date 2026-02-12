Emergenza Niscemi, Italia Viva accusa: «Promesse senza fatti»

La gestione degli interventi a favore della città di Niscemi torna al centro del confronto politico nazionale. A intervenire è la senatrice di Italia Viva e vicecapogruppo al Senato, Dafne Musolino, che contesta l’operato del governo in relazione alle misure adottate per fronteggiare l’emergenza che ha colpito il territorio.

Secondo la parlamentare, le iniziative annunciate non si sarebbero tradotte in azioni concrete. «Il governo continua a promettere aiuti alla città di Niscemi, ma nella sostanza non sta facendo nulla», afferma. Musolino richiama inoltre la recente visita della presidente del Consiglio, osservando che «Meloni ha compiuto un giro in elicottero, portando avanti la sua campagna di immagine, e poi è scomparsa», mentre della successiva presenza annunciata sul territorio, sostiene, non vi sarebbero conferme.

La senatrice fa riferimento anche agli interventi regionali, citando la presenza del presidente Renato Schifani a Niscemi e i provvedimenti annunciati per le famiglie coinvolte. «Si presenta a Niscemi con 500 euro a famiglia e 4 immobili a fronte di 1000 famiglie sfollate, poco più di una elemosina», dichiara, aggiungendo che il governo nazionale avrebbe respinto alla Camera la sospensione dei tributi, sostenendo che «della Sicilia non gli interessa nulla».

Musolino richiama inoltre l’audizione del sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, in Commissione Ambiente della Camera. Il primo cittadino avrebbe riferito di aver segnalato più volte le criticità alla Regione e di aver sollecitato interventi. Per la senatrice, ciò rappresenterebbe «una smentita ulteriore» delle dichiarazioni del ministro Nello Musumeci, accusato di aver «scaricato da sé ogni responsabilità», nonostante i precedenti incarichi istituzionali ricoperti.

