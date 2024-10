Sindaco di Delia aggredito da un precario armato di coltello

Il sindaco di Delia (Caltanissetta), Gianfilippo Bancheri, è stato vittima di un’aggressione mentre si trovava all’interno del Comune. L’episodio è avvenuto nell’ufficio protocollo, dove un uomo di 55 anni, impiegato in progetti comunali tramite il reddito minimo di inserimento, ha agito in modo violento. Armato di coltello, ha minacciato Bancheri puntandogli l’arma alla gola. La tensione è nata da un’accusa del precario nei confronti del primo cittadino, legata al presunto mancato ricevimento di un bonus spesa.

La situazione si è aggravata quando una dipendente, presente al momento dell’aggressione, ha deciso di fuggire, lasciando il sindaco a fronteggiare da solo l’assalitore. Gianfilippo Bancheri, nonostante la situazione critica, ha trovato il modo di reagire, evitando conseguenze peggiori. Tuttavia, nel corso della breve colluttazione che ne è seguita, il sindaco è stato ferito al dito da un colpo inferto con il coltello.

I carabinieri sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a riportare l’ordine e a bloccare l’aggressore. Il 55enne è stato denunciato, ma non posto in stato di arresto. L’episodio ha destato particolare scalpore nella piccola comunità di Delia, situata in provincia di Caltanissetta, per la sua violenza inaspettata e per le modalità con cui è avvenuto.

