Allerta Rossa per caldo estremo a Palermo, Catania e Messina

Protezione Civile Siciliana: volontari in campo per prevenire incendi e assistere chi è più fragile.

La Protezione Civile Siciliana attiva il volontariato per prevenire incendi e assistere la popolazione. Sindaci chiamati a seguire piani di emergenza.

Domenica un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 5100 metri. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale da mosso a poco mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Il consolidamento dell’anticiclone africano sul bacino del Mediterraneo apre una fase prolungata all’insegna del tempo stabile e del caldo intenso, destinata a protrarsi con ogni probabilità fino ai primi giorni della terza decade di luglio. Sulle regioni meridionali ci attendono dunque giornate ampiamente soleggiate e con temperature sopra la media del periodo; si raggiungeranno, infatti, picchi diffusamente alti, specie nelle aree interne pianeggianti, con particolare riferimento a Nisseno, Ennese, Piana di Catania, entroterra palermitano, con picchi fino a 42-44°C superiori sul catanese e agrigentino. Afa piuttosto accentuata nei grandi centri urbani e nelle aree costiere, complici gli elevati tassi di umidità legati all’afflusso delle brezze marine.

Allerta Rossa per rischio ondate di calore nelle città di Palermo, Catania e Messina. L’avviso regionale di protezione civile per rischio incendi e ondate di calore indica per oggi domenica 16 luglio 2023, pericolosità incendi media su Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania e Allerta Rossa a causa del forte caldo per le tre città metropolitane.

“Il volontariato di protezione civile è attivato sul fronte della prevenzione e dello spegnimento degli incendi a supporto del corpo forestale della Regione Siciliana e dei Vigili del Fuoco ma non farà mancare, se necessario, la sua presenza per assicurare le attività di assistenza alla popolazione più fragile”, ha dichiarato il Direttore Generale della Protezione Civile Siciliana, ing. Salvo Cocina.

“Si raccomanda ai sindaci – aggiunge il Capo della Protezione Civile – l’attivazione delle fasi operative previste nei piani comunali di emergenza. E’ necessario attivare i Presidi Operativi indicati dai piani di emergenza, mantenendo in allerta i responsabili delle funzioni tecniche di valutazione, di pianificazione e di assistenza per tutta la durata del fenomeno delle alte temperature che perdurerà nei prossimi giorni. Il forte caldo mette a rischio la popolazione vulnerabile. Gli incendi, inoltre, possono propagarsi con estrema rapidità a causa delle alte temperature dell’aria e del suolo”.

« CONSIGLI PER DIFENDERSI DALL’AFA »

