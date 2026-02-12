Tenta il suicidio alla stazione di Palermo, salvato dalla Polfer

Un intervento della Polizia di Stato ha consentito di salvare un uomo che aveva tentato di togliersi la vita all’interno della Stazione Centrale di Palermo. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi e ha coinvolto gli agenti della Polizia Ferroviaria, attivati dopo una segnalazione relativa a una persona che si era allontanata dalla propria abitazione con intenti suicidi.

La Sala Operativa Polfer ha immediatamente disposto gli accertamenti, monitorando le immagini del sistema di videosorveglianza dello scalo ferroviario. L’attenzione si è concentrata su un ingresso laterale della stazione, nelle cui vicinanze era stata rinvenuta l’autovettura dell’uomo.

Una volta individuato il soggetto all’interno dell’area ferroviaria, gli operatori hanno seguito i suoi spostamenti attraverso le telecamere fino a quando ha raggiunto una palazzina con uffici chiusi per la giornata festiva. Dopo essere entrato nell’edificio, non è più stato visto uscire.

Le ricerche si sono quindi concentrate all’interno della struttura. Gli agenti hanno ispezionato i locali uno per uno fino a rintracciare l’uomo, trovato in stato semincosciente e con diverse ferite da taglio ai polsi.

I poliziotti hanno prestato immediatamente soccorso, affidando poi la persona al personale sanitario intervenuto sul posto. L’uomo è stato quindi trasferito al pronto soccorso di un ospedale cittadino per le cure necessarie.

