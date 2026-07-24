Arrestato a Messina dai Carabinieri 23enne con due chili di marijuana

I Carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno arrestato in flagranza un giovane di 23 anni, residente nel capoluogo peloritano e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti.

L’intervento si inserisce nell’ambito di un più ampio dispositivo di controllo predisposto lungo le principali arterie cittadine di Messina, intensificato durante il periodo estivo per contrastare i reati legati agli stupefacenti in coincidenza con l’aumento delle presenze turistiche.

Nel corso delle verifiche, i militari hanno notato il ventitreenne aggirarsi in una zona ritenuta abitualmente interessata da attività di spaccio. Il comportamento del giovane ha indotto i Carabinieri a procedere con un controllo.

Accortosi dell’imminente identificazione, il 23enne ha tentato di sottrarsi agli accertamenti allontanandosi a bordo della propria autovettura. Dopo aver interrotto la fuga, ha abbandonato il mezzo e ha proseguito la corsa a piedi, cercando di disfarsi di due involucri in cellophane termosaldati lanciandoli durante il tentativo di allontanamento.

I militari hanno inseguito e raggiunto il giovane, bloccandolo poco dopo. Contestualmente hanno recuperato i due involucri, al cui interno sono stati rinvenuti complessivamente due chilogrammi di marijuana.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e posta a disposizione dell’autorità competente nell’ambito delle attività investigative conseguenti. Per il 23enne è quindi scattato l’arresto in flagranza con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti.

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