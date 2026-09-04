Meteo Sicilia, weekend di sole e caldo: temperature oltre i 35 gradi

L’alta pressione continuerà a interessare la Sicilia durante il fine settimana, determinando condizioni meteorologiche prevalentemente stabili e soleggiate. Il progressivo rafforzamento dell’anticiclone sarà accompagnato anche da un aumento delle temperature, con valori elevati soprattutto nelle aree interne dell’Isola.

Sabato il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata lungo il versante tirrenico, quello ionico e il litorale meridionale, così come sull’Appennino siciliano e nelle zone interne. I venti saranno generalmente deboli, inizialmente provenienti dai quadranti nord-orientali e successivamente in rotazione dai settori settentrionali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.900 metri. Il Basso Tirreno e il Mare di Sicilia saranno poco mossi, mentre il Canale di Sicilia passerà da mosso a poco mosso.

Condizioni sostanzialmente analoghe sono previste per domenica. L’alta pressione continuerà a garantire cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio regionale. I venti soffieranno deboli dai quadranti settentrionali, con lo zero termico ancora prossimo ai 4.900 metri. Poco mossi il Basso Tirreno, il Canale e il Mare di Sicilia.

Nel corso del weekend è previsto un graduale aumento delle temperature, con punte massime che nelle aree interne potranno superare i 35-36 gradi. Un possibile cambiamento della circolazione atmosferica viene prospettato tra la fine della prima decade di settembre e l’inizio della seconda, quando correnti atlantiche più fresche potrebbero raggiungere la regione. – Fonte 3BMeteo.

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