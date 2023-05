Laboratori di analisi, Schifani: «14 milioni per i privati convenzionati»

La Regione ha stanziato 14 milioni di euro per regolamentare il rapporto con le strutture private accreditate e contrattualizzate nel Servizio sanitario regionale.

Queste risorse sono state destinate ai privati convenzionati attraverso un decreto dell’assessorato della Salute. La distribuzione delle economie registrate nel corso del 2022 ha permesso di concludere una complessa attività di negoziazione con le parti interessate, al fine di soddisfare le esigenze di salute espresse nei Distretti sanitari territoriali.

Parallelamente, il governo sta lavorando per definire criteri uniformi e condivisi, che entreranno in vigore nel 2023, al fine di garantire l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie e la distribuzione capillare delle attività su tutto il territorio regionale, nel rispetto degli obiettivi di spesa. Questo sarà anche rilevante per la ripartizione delle risorse finanziarie future.

© Riproduzione riservata.