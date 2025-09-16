Cassisa nuovo direttore Anatomia Patologica all’ASP di Trapani

Questa mattina è stato firmato il contratto tra il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Sabrina Pulvirenti, e Angelo Cassisa, nuovo direttore dell’Unità operativa complessa di Anatomia Patologica. L’ingresso in servizio è previsto per il 1° novembre presso il presidio ospedaliero Sant’Antonio Abate, a seguito dei tre mesi di preavviso dovuti.

Cassisa, originario di Trapani, ha conseguito laurea e specializzazione in Anatomia patologica presso l’Università di Bologna e un diploma in “Dermapathology” a Francoforte. Attualmente dirige l’Unità operativa complessa di Anatomia Patologica dell’AUSL Toscana Centro, che coordina gli ospedali dell’area fiorentina, con una media di circa 24 mila referti istologici prodotti annualmente. Nel concorso bandito dall’ASP di Trapani si è classificato primo sia per titoli che per il colloquio.

Al termine della firma, Sabrina Pulvirenti ha espresso soddisfazione per l’esito della procedura: “La nostra azienda potrà così contare su un’eccellente professionalità, con una lunga esperienza nella materia. Sono certa che ci darà un prezioso contributo. Voglio infine ringraziare l’unità operativa Risorse Umane per la celere conclusione dell’iter concorsuale”.

