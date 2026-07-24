Messina, autista Atm aggredito due volte nei pressi della stazione

Momenti di tensione nella mattinata di oggi nei pressi della stazione centrale di Messina, dove un conducente dell’Azienda Trasporti Messina (Atm) è stato vittima di una doppia aggressione mentre era in servizio sulla linea 18. L’episodio ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato e della Polizia municipale per riportare la situazione sotto controllo e avviare gli accertamenti.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo di circa quarant’anni sarebbe salito a bordo dell’autobus manifestando uno stato di forte agitazione. Per motivi ancora oggetto di verifica avrebbe iniziato a inveire contro il conducente, per poi passare all’aggressione fisica, colpendolo con calci e pugni prima di allontanarsi dal mezzo.

Ricevuta la segnalazione, sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine. Poco dopo, però, l’uomo sarebbe tornato al capolinea della stazione e, nonostante la presenza dei poliziotti, avrebbe nuovamente aggredito l’autista, arrivando, secondo le prime informazioni disponibili, a colpire con un pugno anche un agente impegnato nell’intervento.

Per gestire la situazione sarebbero state impiegate almeno sei pattuglie della Polizia di Stato. L’uomo, che al momento della salita sull’autobus sarebbe stato accompagnato dalla madre, è stato identificato e la sua posizione è al vaglio degli investigatori.

In una nota ufficiale, Atm ha espresso vicinanza al proprio dipendente: “L’Azienda Trasporti di Messina esprime solidarietà e vicinanza all’operatore di esercizio che questa mattina è stato aggredito, nei pressi della Stazione centrale, mentre si trovava in servizio sulla Linea 18. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazioni. La dinamica e le motivazioni dell’insensato gesto compiuto nei confronti dell’autista di Atm sono adesso al vaglio delle Autorità competenti e siamo certi che verrà fatta piena luce su quanto accaduto”.

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