Incidente a Salina, “Il marittimo sta bene, vicinanza alla famiglia”

Un incidente marittimo coinvolgente un membro del personale di Caronte & Tourist Isole Minori, avvenuto a Salina, ha lasciato il marittimo coinvolto con ferite non gravi guaribile in 30 giorni. La compagnia ha dichiarato: “Massima vicinanza e supporto alla famiglia”.

Il marittimo, un trentaquattrenne messinese, è stato colpito alla gamba da una cima durante le operazioni di ormeggio della nave Nerea, in condizioni meteomarine difficili, con venti fino a trenta nodi. Fortunatamente, le ferite non sono gravi, e il giovane è stato dichiarato guaribile in trenta giorni.

Dopo essere stato soccorso e trasportato all’ospedale di Lipari, è stato trasferito in elisoccorso al Policlinico di Messina per ulteriori accertamenti e un intervento di chirurgia plastica riuscito.

La compagnia ha espresso la massima priorità nel supportare la famiglia del marittimo in questo momento difficile. Hanno aggiunto: “Siamo vicini al nostro collaboratore, al quale auguriamo una pronta guarigione e di poter rientrare al più presto al suo lavoro, e alla sua famiglia”.

