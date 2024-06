Laccoto riconfermato primo cittadino di Brolo per i prossimi cinque anni

I risultati finali delle elezioni amministrative di Brolo hanno riconfermato Giuseppe Laccoto come sindaco. Il primo cittadino uscente ha ottenuto una schiacciante vittoria contro la sua avversaria, Maria Vittoria Cipriano. Laccoto, che ha raccolto 2.937 voti, ha raggiunto una percentuale del 79,44%, consolidando la sua posizione per un altro mandato di cinque anni.

La competizione elettorale ha visto la Cipriano, la quale ha totalizzato 760 preferenze, ottenere “solo” il 20,56% dei voti. La netta differenza nei risultati sottolinea il forte sostegno della comunità brolese per la continuità amministrativa rappresentata da Laccoto. Durante la campagna elettorale, il sindaco uscente ha evidenziato i successi del suo mandato precedente e ha promesso di continuare a lavorare per il bene della comunità, puntando su sviluppo locale e infrastrutture.

D’altra parte, Maria Vittoria Cipriano, pur non avendo ottenuto un risultato significativo, ha portato avanti una campagna incentrata sul cambiamento e sull’innovazione, cercando di offrire un’alternativa all’attuale amministrazione. La sua sconfitta riflette la preferenza della maggioranza degli elettori per la stabilità e la continuità piuttosto che per un cambio di rotta.

Con la riconferma di Laccoto, Brolo si prepara a continuare il percorso tracciato negli ultimi anni. Il sindaco ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto, l’obiettivo per il nuovo mandato sarà proseguire nei progetti avviati e affrontare le nuove sfide che attendono la comunità. – Fonte dati Comune di Brolo.

