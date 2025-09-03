Tumori testa-collo, campagna “Make Sense” al Policlinico di Messina

Il Policlinico “G. Martino” di Messina aderisce alla campagna europea “Make Sense”, promossa dalla Società Europea dei Tumori Testa Collo (EHNS) e sostenuta in Italia dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica ETS (AIOCC). L’iniziativa, che punta a diffondere consapevolezza e a favorire la diagnosi precoce dei tumori del distretto cervico-cefalico, prevede una giornata di visite gratuite mercoledì 17 settembre, dalle 8:30 alle 12:30, presso l’ambulatorio ORL del padiglione F, secondo piano. L’accesso sarà libero, senza necessità di prenotazione, sia per i pazienti già seguiti dal centro che per chi desidera effettuare un primo controllo.

L’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina, guidata dal professor Francesco Galletti, partecipa attivamente all’iniziativa. L’obiettivo è rendere più chiari i segnali che possono indicare la presenza di un tumore della testa o del collo, spesso confusi con disturbi comuni o stagionali.

“Attraverso queste attività – sottolinea il professor Bruno Galletti, responsabile della UOSD di Microchirurgia Auricolare – intendiamo promuovere una maggiore conoscenza e consapevolezza. È fondamentale comprendere che anche l’adozione di stili di vita corretti può ridurre il rischio di insorgenza. Una diagnosi precoce consente interventi tempestivi e migliori prospettive di qualità di vita”.

Secondo i dati clinici, rivolgersi al medico già nelle prime fasi permette di raggiungere tassi di sopravvivenza compresi tra l’80 e il 90%. Al contrario, una diagnosi tardiva riduce l’aspettativa a circa cinque anni.

