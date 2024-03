Piano Industriale Sas: stabilizzazioni lavorative per ex dipendenti Pip

La Giunta Regionale ha deliberato l’approvazione del nuovo piano industriale 2024/26 della società Sas (Servizi Ausiliari Sicilia scpa), con l’obiettivo principale di assorbire il precariato storico regionale. Il piano prevede nuove assunzioni, tra cui quelle dei 1.166 lavoratori del bacino ex Pip Emergenza Palermo. L’assessorato all’Economia coordinerà il processo in collaborazione con l’assessorato al Lavoro e la governance aziendale, seguendo le normative predisposte tra il 2022 e il 2023 per la copertura delle assunzioni. Una volta approvato il piano industriale e conclusa la valutazione dei prezzi, si procederà alla stipula delle convenzioni con i dipartimenti e al completamento del processo entro il 2 aprile.

Il presidente della Regione Renato Schifani ha sottolineato l’impegno a superare il precariato storico, garantendo stabilità economica ai lavoratori e serenità alle loro famiglie. L’assessore all’Economia Marco Falcone ha aggiunto che questo provvedimento rafforza la Sas e segna un passo importante nel superamento del precariato storico.

La Sas, società in house della Regione Siciliana, fornisce una vasta gamma di servizi ai dipartimenti regionali e al servizio sanitario. Attraverso il nuovo piano e le assunzioni previste, la società sarà in grado di affrontare l’espansione delle proprie responsabilità.

