Zuckerberg lancia Threads, il social che sfida Twitter, Musk furioso

Mark Zuckerberg lancia Threads, il nuovo social network simile a Twitter, registrando un boom di utenti e provocando la reazione furiosa di Elon Musk. L’app è stata lanciata negli USA e si prefigge di offrire una conversazione pubblica su scala globale. Musk risponde sottolineando le differenze tra Twitter e Instagram, che ha acquistato, facendo riferimento alle similitudini tra Threads e Instagram.

Un nuovo social per sfidare l’uccellino blu di Twitter. Mark Zuckerberg, fondatore di Meta, attacca il rivale Elon Musk sul suo territorio lanciando Threads, una nuova app simile ma diversa da Twitter. Con l’obiettivo di creare una conversazione pubblica con oltre un miliardo di persone, Zuckerberg ha colto l’opportunità che Twitter ha lasciato sfuggire. Threads ha già ricevuto migliaia di like in risposta al messaggio di benvenuto postato da Zuckerberg.

Il lancio di Threads ha portato dieci milioni di abbonati nelle prime sette ore, ma il social network non è ancora disponibile in Europa. Al momento, l’app è in pre-ordinazione sull’Apple Store e utilizza Instagram come piattaforma di lancio, permettendo ai due miliardi di utenti di Instagram di passare direttamente a Threads e di farsi seguire dai propri follower. L’obiettivo dichiarato è superare Elon Musk in breve tempo.

Threads è considerato un clone di Twitter, con post e risposte in serie. Il design essenziale del social network favorisce il flusso di centinaia di milioni di utenti. Il lancio di Threads arriva in un momento difficile per Musk, dopo la decisione di impostare un limite di 600 tweet per i non abbonati, causando proteste da parte di numerosi utenti già irritati dai continui blackout di Twitter.

Elon Musk ha risposto al lancio di Threads definendo Twitter preferibile ad Instagram, che ha acquistato. Ha sottolineato che su Threads è possibile accedere con le credenziali di Instagram e ha molte caratteristiche simili. Musk ha criticato l’illusione di felicità fornita da Instagram e ha preferito affrontare l’attacco di persone sconosciute su Twitter.

In conclusione, il lancio di Threads ha scosso il panorama dei social network, generando un’immediata adesione da parte degli utenti e provocando una reazione furiosa da Elon Musk. L’obiettivo di superare Twitter e diventare un punto di riferimento per la conversazione pubblica globale è ora iniziato per Threads.

