📽 A San Giorgio, istituzioni e Auser unite contro le truffe agli anziani

di Maria Cristina Miragliotta – Un incontro dedicato alla prevenzione delle truffe ai danni degli anziani si è svolto a San Giorgio su iniziativa dell’associazione Auser, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Gioiosa Marea e dell’Arma dei Carabinieri. L’appuntamento ha registrato un’ampia partecipazione di cittadini, confermando l’interesse verso un fenomeno che coinvolge con particolare frequenza le persone più vulnerabili.

Il sindaco di Gioiosa Marea, Giusi La Galia, ha evidenziato la rilevanza dell’iniziativa, ringraziando l’Auser, la presidente Franca Sidoti, il maresciallo dei Carabinieri Matteu e Padre Pio per la disponibilità dei locali che hanno ospitato l’evento. «Le truffe sono un tema sempre più attuale e riguardano soprattutto le persone fragili», ha dichiarato, sottolineando come episodi di questo genere vengano riportati con crescente frequenza dai mezzi di informazione.

Secondo il primo cittadino, molte delle frodi prendono origine dalla condizione di isolamento di numerosi anziani, spesso contattati con pretesti legati a presunti incidenti, eredità o altre situazioni d’urgenza, inducendoli a compiere azioni che possono arrecare loro un danno economico.

La presidente dell’Auser, Franca Sidoti, ha spiegato che l’associazione aveva da tempo programmato un momento di confronto pubblico sul tema, alla luce dei numerosi episodi verificatisi nel territorio. «Parlarne è fondamentale», ha affermato, osservando che molte vittime evitano di raccontare quanto accaduto per vergogna o per il disagio psicologico conseguente alla truffa. Condividere le esperienze, ha aggiunto, consente di comprendere che non si tratta di casi isolati e favorisce la costruzione di una rete di sostegno.

Rispondendo a una domanda sui comportamenti da adottare in presenza di situazioni sospette, Sidoti ha invitato gli anziani a confrontarsi immediatamente con i propri familiari. Ha inoltre ricordato che l’Auser svolge un’attività di ascolto e supporto, accompagnando le persone che ne hanno bisogno anche nel rapporto con le forze dell’ordine.

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