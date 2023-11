La Pro Loco di Gioiosa Marea presenta il “Natale Insieme”

La Pro Loco di Gioiosa Marea, con il Patrocinio del Comune, ha annunciato ufficialmente il programma natalizio, inserito nell’ambito di “Natale Insieme 2023”. L’evento, che si protrarrà per tre giorni, promette un’esperienza ricca e coinvolgente per tutte le età. Saranno organizzate attività divertenti per bambini e adulti, accompagnate da esibizioni musicali, danze, e degustazioni di prelibatezze tipiche della tradizione artigianale siciliana.

La magia della musica sarà al centro dell’attenzione, grazie alle straordinarie performance del Tenore Roberto Catania, accompagnato dal pianista Giovanni Ricciardi, e della Corale Polifonica “lasettimanota”, diretta dal Maestro Antonio Amato. Questi talentuosi artisti interpreteranno brani dei grandi compositori della tradizione siciliana, nazionale e internazionale.

Il terzo giorno dell’evento sarà dedicato a una sfilata di moda unica, arricchita da musica dal vivo, danze e cabaret, per offrire un’esperienza completa e coinvolgente.

L’obiettivo principale del programma proposto dalla Pro Loco è non solo quello di intrattenere la comunità locale e i visitatori, ma anche di diffondere la cultura e la tradizione. A tal scopo, è stata inclusa nell’evento l’opportunità di effettuare visite guidate gratuite al patrimonio artistico e storico, custodito nel Museo di Arte Sacra e nelle principali chiese della città. Particolare attenzione sarà rivolta alla Chiesa di Santa Nicola, recentemente riaperta al culto dopo più di dieci anni, e alla Chiesa di Maria SS. delle Grazie. Qui, i visitatori avranno l’opportunità di ammirare opere d’arte di notevole valore, tra cui dipinti, affreschi e sculture marmoree.

Ecco un riepilogo in dettaglio delle principali date e attività dell’evento:

L’8 Dicembre alle ore 19:30, si terrà l’inaugurazione della Piazzetta del Sorriso. Questo momento sarà caratterizzato dalla decorazione festosa con addobbi, luminarie artistiche e la presenza di musica, danza e una deliziosa degustazione di dolci e vini tipici della tradizione siciliana.

Il 9 Dicembre alle ore 21:00 presso la Chiesa Maria SS. delle Grazie, avrà luogo il Concerto di Natale intitolato “Le vibrazioni del cuore”. Il Tenore Roberto Catania sarà accompagnato al piano da Giovanni Ricciardi e la Corale Polifonica “Lasettimanota”, diretta dal Maestro Antonio Amico.

Il 10 Dicembre alle ore 21:00, l’Auditorium Comunale ospiterà la 20ª Edizione di “Gioiosa in… moda, musica e cabaret”. Questa serata promette divertimento e buonumore con sketch, esibizioni di danza e canto dal vivo, che saranno il complemento perfetto per una sfilata di moda interessante e variegata.

Dal 9 al 31 Dicembre visite accompagnate al patrimonio storico-artistico nelle principali Chiese cittadine e al Museo di Arte Sacra – Info e prenotazioni: 0941363323 – 3891298197.

© Riproduzione riservata.