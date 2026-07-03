Stop allo sconto sulle accise: aumentano i prezzi dei carburanti

Dal 4 luglio termina la riduzione delle accise applicata a benzina e gasolio, con il conseguente ripristino della tassazione ordinaria sui carburanti. La misura, introdotta dal Governo e in linea con le indicazioni della Commissione europea, non è stata prorogata e comporta un aumento dei prezzi alla pompa, salvo eventuali interventi successivi.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha comunque lasciato aperta la possibilità di una rivalutazione del provvedimento. «Valuteremo quello che è accaduto e quello che potenzialmente potrà accadere alla luce anche dei negoziati che sono in corso per sbloccare del tutto la navigazione nello Stretto di Hormuz», ha dichiarato.

Secondo le stime tecniche, la riduzione delle accise, comprensiva degli effetti dell’Iva, garantiva un beneficio pari a 6,1 centesimi di euro per litro. Il decreto del 5 giugno aveva infatti fissato, dal 7 giugno al 3 luglio, un’aliquota di 622,90 euro ogni mille litri sia per la benzina sia per il gasolio destinato all’autotrazione.

Con il ritorno alle aliquote ordinarie, il prezzo medio del gasolio sulla rete ordinaria è previsto a 1,94 euro al litro, mentre sulle tratte autostradali potrebbe raggiungere i 2,02 euro. Per la benzina il prezzo medio stimato è di 1,86 euro al litro, con un valore di circa 1,95 euro nelle aree di servizio autostradali. L’incremento previsto per un pieno è quantificato in circa 3,05 euro.

Gli interventi di riduzione delle accise hanno comportato finora un costo complessivo di circa 2 miliardi di euro per le finanze pubbliche.

Sulla fine dello sconto è intervenuto anche il Codacons, che prevede un rialzo immediato dei prezzi alla pompa. L’associazione sottolinea come tale aumento si verifichi nonostante il marcato calo delle quotazioni del petrolio Brent, scese dai 95 dollari al barile registrati all’inizio di giugno agli attuali 70,8 dollari.

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