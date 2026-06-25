Policlinico di Messina, via libera alla stabilizzazione di 55 infermieri



L’Azienda Ospedaliera Universitaria “Gaetano Martino” di Messina ha confermato l’avvio del percorso di stabilizzazione destinato a tutto il personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. La decisione arriva al termine del confronto con la delegazione sindacale, accogliendo le richieste avanzate dalla CISL FP Messina, che aveva sollecitato un ampliamento della platea dei beneficiari rispetto alle ipotesi iniziali.

Il sindacato ha accolto con soddisfazione l’esito del confronto, sottolineando come l’Amministrazione abbia scelto di utilizzare le risorse disponibili per coprire i posti vacanti e garantire la stabilizzazione di tutti gli aventi diritto.

«Fin dall’avvio della trattativa – afferma il segretario generale Giovanna Bicchieri – abbiamo sostenuto la necessità di impiegare integralmente le risorse disponibili, assicurando pari opportunità a tutti i lavoratori che avevano maturato i requisiti. Nel corso del confronto siamo stati anche accusati di rallentare l’iter, mentre il nostro obiettivo era estendere il numero delle stabilizzazioni evitando interventi limitati».

Tra i provvedimenti annunciati figura la stabilizzazione dei 55 infermieri che hanno presentato domanda e possiedono i requisiti richiesti. L’Azienda ha inoltre previsto l’accantonamento di due posti in organico destinati al personale autista, con l’intenzione di proseguire secondo lo stesso criterio anche per gli altri posti vacanti già individuati.

Entro la fine dell’anno sarà effettuata un’ulteriore ricognizione per individuare eventuali altri lavoratori aventi diritto. Nel frattempo, l’Amministrazione garantirà la proroga dei contratti a tempo determinato fino al completamento delle procedure previste.

«Il risultato raggiunto – dichiarano il segretario generale Giovanna Bicchieri, il segretario aziendale Nino Ferrera, il responsabile del dipartimento Salvatore Feliciotto, insieme alla RSU e al direttivo aziendale – dimostra che un confronto sindacale improntato a responsabilità e determinazione può tradursi in risultati concreti. Continueremo a seguire l’iter affinché gli impegni assunti siano formalizzati attraverso i necessari provvedimenti amministrativi».

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