School Carnival Party a Gioiosa Marea: una festa di speranza e gioia

L’Auditorium Comunale di Gioiosa Marea è stato il palcoscenico oggi, 8 febbraio 2024, dello “School Carnival Party a Gioiosa Marea”. Un’occasione speciale che riunisce la comunità in un clima di festa e condivisione.

Il Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti”, Leon Zingales, ha sottolineato l’importanza di questo evento: “Questa celebrazione, realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale, rappresenta un momento emblematico di gioia e partecipazione per tutti noi. In un contesto segnato da tristezza diffusa, il sorriso dei più piccoli assume un valore straordinario, alimentando speranze per un futuro migliore. Gioiosa Marea e Piraino, due gemme incastonate in un territorio di straordinaria bellezza, ispirano un sentimento di allegria che abbraccia tutta questa comunità.”

