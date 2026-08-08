📽 Tari e suolo pubblico, Piraino viene incontro a cittadini e imprenditori

Il Comune di Piraino interviene sul fronte dei tributi locali con due misure rivolte alle attività economiche e alle famiglie. Bar, pizzerie, ristoranti e altri esercizi interessati dall’occupazione di spazi pubblici saranno esentati dal relativo pagamento per il periodo compreso tra luglio e settembre 2026.

A spiegare le ragioni del provvedimento è il sindaco Salvatore Cipriano, che riferisce come la decisione sia stata condivisa con la Giunta e i consiglieri comunali. «Abbiamo pensato di dare un po’ di respiro alle nostre attività produttive», afferma il primo cittadino, sottolineando come negli ultimi anni la stagione turistica nel territorio abbia registrato una partenza più tardiva. Anche nel 2026, secondo Cipriano, il periodo di maggiore affluenza è iniziato soltanto verso la fine di luglio.

L’esenzione punta inoltre a favorire l’ampliamento dei servizi offerti dagli esercizi di ristorazione e dai bar, incentivando l’utilizzo degli spazi esterni e sostenendo l’offerta turistica comunale.

Un secondo intervento riguarda la Tari. L’amministrazione ha deciso di destinare le somme assegnate dalla Regione per il biennio 2025-2026 alla riduzione della parte variabile della tariffa per tutti gli utenti.

Cipriano evidenzia che il piano finanziario e il piano rifiuti erano già stati confermati senza incrementi rispetto all’anno precedente. Le ulteriori risorse legate agli extracosti saranno quindi utilizzate esclusivamente per alleggerire la Tari. «Abbiamo pensato anche alle nostre famiglie pirainesi», spiega il sindaco, richiamando la concomitanza di diversi adempimenti fiscali. L’obiettivo indicato dall’amministrazione è lasciare maggiori risorse disponibili a cittadini e famiglie, favorendone la possibile ricaduta sulle attività economiche del territorio. – Immagini esemplificative.

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