Tavolo tecnico regionale per ex discarica Mazzarrà Sant’Andrea

Oggi presso il Dipartimento regionale Acque e rifiuti si svolgerà un tavolo tecnico, convocato dal dirigente Francesco Arini, dedicato alla messa in sicurezza dell’ex discarica situata in contrada Zuppà, a Mazzarrà Sant’Andrea. L’intervento, previsto nell’ambito dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), deve rispettare una scadenza fissata per marzo 2026, con la rendicontazione prevista entro giugno dello stesso anno. La necessità di agire rapidamente deriva dalla presenza di criticità ambientali rilevanti che affliggono un’area dismessa dal 2014, mai sottoposta a un’adeguata bonifica post esercizio.

Il piano di intervento è suddiviso in due fasi distinte. La prima consiste nella messa in sicurezza d’emergenza, indispensabile per conformarsi alle indicazioni fornite dalle relazioni di Ispra e Arpa relative allo stato del sito, nonché per affrontare i danni causati dall’incendio di giugno 2024, che ha interessato gran parte della collina di rifiuti e compromesso la rete di captazione. Questa fase è cruciale per contenere ulteriori rischi ambientali e garantire la sicurezza dell’area.

Successivamente, sarà avviata la seconda fase dell’intervento, che prevede la bonifica definitiva del sito, in conformità agli obblighi di legge e ai requisiti previsti dal finanziamento pubblico. La gestione di questa operazione rappresenta un passaggio fondamentale per la tutela ambientale e la salute pubblica nella zona di Mazzarrà Sant’Andrea.

👁 Articolo letto 119 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.